وزيرا الآثار والتنمية المحلية يجريان زيارات لأعمال «حياة كريمة» بالأقصر

يواصل المشروع القومي حياة كريمة، لتنمية الريف المصري جهوده بمحافظات مصر كافة؛ إذ جاء قطار المبادرة حاملًا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير، فهو مشروع الدولة العملاق، الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، ويستهدف أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد، بالمحافظات والقرى التي قررت الدولة أن تغزو فقرها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، والتي من بينها قطاع الصحة.

وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار ينظمان زيارات بمحافظة الأقصر

وأعلنت مبادرة «حياة كريمة» في بيان صادر عنها، تنظيم وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار، أمس، زيارات ميدانية لطريق الكباش والمسار، المقرر افتتاحهما ضمن مشروع طريق الكباش بمدينة الأقصر، بحضور المحافظ، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية كافة بالأقصر.

وأوضحت المبادرة في بيانها، أنه عقب انتهاء الزيارة الميدانية، تم التوجه إلى مقر عقد اللقاء التوجيهي لرؤساء المراكز والقرى ضمن «حياة كريمة»، لعرض سبل التعاون بين الجهات الشريكة في المبادرة، ومناقشة معدلات الإنجاز والتحديات التي تواجه بعض القرى وطرق التغلب عليها.

وحضر اللقاء محافظي «سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان»، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، وكذلك منسقي وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة» عن المحافظات المذكورة، والجهات التنفيذية كافة بها.

تفقد مشروع الصرف الصحي

كما وجه وزير التنمية المحلية بتوجيه الشكر للمؤسسة وأعضائها على التعاون المثمر مع الجهات المختلفة، لتنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة».

وعقب انتهاء الاجتماع المقام، توجه المسؤولين في زيارة ميدانية لقرية الدير «ضمن قرى حياة كريمة بمركز إسنا في محافظة الأقصر»، وجرى تفقد مشروع الصرف الصحي، وكذلك مجمع الخدمات «الحكومية، والزراعية المتواجد بالقرية».