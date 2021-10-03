«نيو إيجيبت» بأمريكا: نتواصل مع المسؤولين لجمع التبرعات لـ«حياة كريمة»

قال ماجد أمين، عضو مؤسسة «نيو إيجيبت» بالولايات المتحدة، إن المصريين بالخارج هم رهن إشاره الإدارة المصرية والوطن في أي وقت، حيث إنه وعندما حدث أول تواصل بين المجموعة ومبادرة «حياة كريمة» تم البدء بالعمل في غضون 24 ساعة فقط، «إحنا عندنا خطة طموحة جدا».

أمين: «أنا سعيد إني طرف في تلك المجموعة»

وأضاف «أمين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن الفرصة ما زالت موجودة بين المصريين بالخارج والقيادة المصرية بشكل دائم، وتم تدشين مجموعة عمل لجمع التبرعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة بشكل جيد ورائع وسريع، «أنا سعيد أني طرف في تلك المجموعة».

أمين: بدأنا جمع التبرعات بأمريكا وسنكمل بباقي المصريين بدول الخارج

وأوضح أنه يجب على كل المصريين المقيمين في الدول الأجنبية تدشين مثل تلك الحملات من أجل التبرعات لتطوير قرى الريف المصري وحياة الملايين من المصريين، «أنا ببعت رسالة للمصريين في الخارج أننا ابتدينا وبيكوا هنكمل وإن شاء الله هنكمل مع بعض في أكثر من مكان ونقدر نعمل حاجة لبلدنا لأن ده واجبنا كلنا».

وأكد أنه وبعد إغلاق الاجتماع الذي جرى إطلاقه بواسطة برنامج «زووم» بين كل أعضاء الحملة والمسؤولين في مصر تم التحضير لبدء الجولة لثانية، «قدامنا كذا اختيار ومش هعلن عن المكان الجديد إلا لما وزيرة الهجرة تقرر لأن فيه أكثر من مكان متحديين، وبمجرد ما سيتم اختيار المكان بواسطة وزارة الهجرة وحياة كريمة هنكون متواجدين واللي حصل في برنامج زووم يحصل الأحسن منه مستقبلا وهيكون حاجة فاخرة جدا».