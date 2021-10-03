الهجرة: جمعنا 5 ملايين جنيه من المصريين في الخارج لصالح «حياة كريمة»

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مصر استقبلت أكثر من 50 مستثمرًا من المصريين في الخارج الفترة الأخيرة، إذ بدأوا عدة مشروعات استثمارية، ودعوا باقي المهاجرين للمشاركة في المناخ الاستثماري في مصر، وذلك ردًا على ما أُشيع من أنباءً مُضللة، تطلق على الدولة المصرية.

جمع 5 ملايين جنيه من المصريين في الخارج

أضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصدى»، المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الأحد، أنه تم استقبال الدكتورة ليلي بنس، مستشارة إدارة الثروات في الولايات المتحدة الأمريكية والمصرية المقيمة في أمريكا، حيث اجتمعت مع ممثلي مبادرة حياة كريمة بمقر وزارة الهجرة، لجمع تبرعات في الولايات المتحدة لصالح مبادرة حياة كريمة، من أجل إقامة مشروعات تتناسب مع ثقافة المصريين المهاجرين في أمريكا، متابعة: «مينفعش أقولهم تعالوا وميكنش المشروع مناسب لهم، احنا عملنا منصة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وامبارح كانت أول مرحلة بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بجانب كثير من الأشخاص للخروج بحصيلة جيدة، وقدرنا نحصل على تبرعات بـ363 ألف دولارًا أي ما يعادل 5 ملايين جنيه».

السيسي أطلق مبادرة مراكب الأمان

من ناحية أخرى، أوضحت وزيرة الهجرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة مراكب النجاة في 2017، للقضاء على الهجرة غير الشرعية حيث كلف السيسي وزارة الهجرة بتطبيق هذه المبادرة بمشاركة أعضاء من وزراء الصناعة والتجارة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، إذ تم تنفيذ حملات توعية مستمرة في القرى من أجل تعريف الشباب بالفرص البديلة، ومن أجل إيجاد الهجرة الشرعية للشباب حيث تم تعليم الشباب في السباكة والأعمال اليدوية، ومختلف الحرف الآخرى المطلوبة في السوق الأوروبي.