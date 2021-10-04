ولي عهد السعودية يستقبل لودريان..وتوقيع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أمس الأحد، وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بحث المستجدات الإقليمية والدولية

واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا وسبل تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، قد أعلنأمس الأحد، عقب لقاء مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن توقيع الجانبان، عدة اتفاقات للتعاون.

مشاورات دورية حول مختلف القضايا

وقال بوريل، في تغريدة بعد اللقاء الذي جرى في العاصمة السعودية «الرياض»، إنه وقع مع بن فرحان مذكرة ترتيب التعاون بين الهيئة الأوروبية للشؤون الخارجية ووزارة الخارجية السعودية لتعزيز العلاقات عبر مشاورات دورية حول القضايا السياسية والاجتماعية الاقتصادية والأمن ومواضيع أخرى.

وتعتبر زيارة بوريل الأولى إلى السعودية، منذ توليه منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.

وأوضح المسؤول الأوروبي، أن هذا يظهر مدى الديناميكية الإيجابية في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مناقشة الملفات العالمية مثل المناخ والطاقة

وقال بوريل، أنه بحث خلال المحادثات مع بن فرحان ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، عدد من القضايا بدءا من العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية بما في ذلك اليمن وخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي وأفغانستان، وصولا إلى ملفات عالمية مثل المناخ والطاقة والإرهاب.

أكد بن فرحان، أن العلاقات بين الجانبين، عميقة وتاريخية وامتدت هذه العلاقة لما يزيد على نصف قرن، وتوجت بافتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عام 2018.

وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى العلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الذي يعد ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، وأضاف بن فرحان، أن حجم التبادل التجاري للسلع بين الجانبين، بلغ في عام 2020 ما يزيد على 40 مليار يورو.