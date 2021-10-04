أزمة مروان بابلو من تحريف الابتهال إلى الإيقاف والتقاضي

أحيا مغني الراب المصري مروان بابلو، مساء الجمعة، حفلا غنائيا ناجحا بساحة «المنارة أرينا» بالقاهرة الجديدة، بحضور جماهيري كبير، وهو حفل العودة لمغني الراب عقب عام من اعتزاله الغناء.

وقدم بابلو خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، لكنه تسبب في أزمة كبرى، بعد استضافته مطرب الراب الفلسطيني الشاب «شب جديد»، الذي صمم «دخلته» على لحن ابتهال «مولاي» لبليغ حمدي والنقشبندي، محرفا كلمته إلى «مروان يا مروان».

إيقاف نقابة الموسيقيين لمروان بابلو

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، خلال بيان صحفي، وقف التعامل مع مروان بابلو، باعتباره أحد مؤديي الراب، حيث إنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، مضيفة أنه تم إخطار كل الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار.

وذكرت النقابة أن سبب الإيقاف «الاستهانة بالدعاء وإفراغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، إضافة إلى ما احتواه فيديو الحفل على ألفاظ خارجة عن الأخلاق الحميدة».

اسرة النقشبندي تعلن مقاضاتها لبابلو

وأعلن أحمد ممدوح حفيد النقشبندي، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج 90 دقيقة، استعداد أسرة النقشبندي لرفع دعوى قضائية ضد مروان بابلو.

وقال حفيد النقشبندي «أنا مستاء جدا من الفيديو الذي شاهدته، وهذا تراث يورث من جيل إلى آاخر، لا يصح ما حدث ولا ينفع السكوت عليه، وأناشد من خلال البرنامج كل الجهات المسئولة، بالوقف أمام أي شخص يحاول تحريف التراث أو يقلل من صورة النقشبندي وتاريخة».

مضيفا «سنلجأ للقضاء لأننا كأسرة النقشبندي مستائين جدا مما حدث، الشيخ النقشبندي قيمة وقامة كبيرة ويجب الحفاظ عليها».