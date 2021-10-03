صاحب أزمة حفلة مروان بابلو يعتذر للجمهور: نيتي كانت صافية

قدم مغني الراب الفلسطيني عدي عباس المعروف بـ«شب جديد»، اعتذارًا للجمهور المصري، بعدما تسبب في أزمة كبيرة، أسفرت عن إيقاف مروان بابلو، الذي كان يُشاركه في إحياء حفل يوم الجمعة الماضي، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك على خلفية ما أثير خلال الحفل بعد استبدال كلمات أحد الابتهالات للشيخ النقشبندي بأخرى تحمل اسم «مروان».

وكتب «شب جديد»، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «أولًا كل الشكر والتقدير للجمهور على الحفلة الجامدة.. ثانيًا أنا أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل وكل الحب والاحترام لأخوي مروان بابلو».

وأضاف: «واضح إني أسأت التقدير في العبارة اللي قلتها ولو أني كنت كنت أعرف إنه هالشيء حساس ومسيء لجمهوري المصري الحبيب كان مستحيل يطلع منى.. بتمنى إنكم ما تزعلوا مني.. نيتي كانت صافية والله ولي التوفيق.. ومروان مالوش دعوة خالص».

شب جديد يُغير كلمات ابتهال النقشبدي «مولاي»

وكان «شب جديد»، قد أثار جدلًا واسعًا، حيث وجه تحية لـ مروان بابلو، على خشبة المسرح، من خلال تغيير كلمات ابتهال النقشبندي المعروف بـ«مولاي»، لتكون «مروان يا مروان.. إني ببابك قد بسطت يدي..»، ما آثار استغراب الحضور الذين نقلوا الجدل من الحفل إلى منصات التواصل الاجتماعي.

الموسيقيين تُقرر إيقاف مروان بابلو

وبعد ساعاتٍ قليلة، قررت نقابة المهن الموسيقية، منع التعامل مع مروان بابلو، باعتباره أحد مؤديي الراب، خاصة أنه ليس عضوا بالنقابة، وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأخطرت نقابة الموسيقيين، كل الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار؛ لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهالا دينيا ثابتا، ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدي المصريين، مستهينا بهذا الدعاء بابتذال، وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة، وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل، بحسب بيان النقابة.