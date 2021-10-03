بحث عدد كبير من الجمهور عن تفاصيل إيقاف مغني الراب مروان بابلو، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية أمس، بخاصة أن لديه جماهيرية عريضة، وقد كشفت نقابة الموسيقين أن مروان بابلو ليس عضوا بالنقابة، وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

تفاصيل إيقاف المؤدي مروان بابلو من نقابة المهن الموسيقية

صنع مروان بابلو أزمة خلال حفله يوم الجمعة الماضي، حيث أنه تناول في إحدى حفلاته ابتهالا دينيا ثابتا، ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين، مستهينا بهذا الدعاء بابتذال، ما أدى إلى قرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه على الفور.

مروان بابلو يستعين بفرقة موسيقية وفق لشروط نقابة الموسيقيين

قد استعان مروان بابلو بفرقة موسيقية في حفله، وهو الأمر الذى كان يرفضه معظم المؤديين، خاصة أن الراب لا يستخدم الآلات الموسيقية الكاملة مثل الحفلات الغنائية الحالية، ولكن استعان مروان بفرقة موسيقية مكونة من 8 عازفين، إلا أن هذا الأمر أغضب الـ«رابر»، لأن ماحدث في حفل مروان بابلو، سوف يتسبب في تشديد نقابة الموسيقيين على الـ«رابر» في حفلاتهم المقبلة، بالغناء أمام فرقة موسيقية.

مروان بابلو يشكر جمهوره على الحضور

«الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، توفيق ربنا كان السبب الأول في اللي حصل، إحنا كنا sold Out إمبارح، من غيركم دا بجد مكنش هايحصل، شكرا لكل فرد شارك في الحلفة إمبارح، إنتوا بجد أحسن جمهور في العالم»، بهذه الكلمات وجه مروان الشكر لجمهوره، الذي حرص على حضور حفلته الأخيرة، مضيفاً «بعتذر عن أي أخطاء حصلت إمبارح، ولأي شخص كانت ليه تجربة مش كويسة أنا آسف جدا، ولأي حد معرفش يجي المرة دي هتتعوض إن شاء الله في مرة تانية».