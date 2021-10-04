«الموسيقيين»: مروان بابلو لن يحصل على تصاريح الغناء مرة أخرى

أكد الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، أن الوطن العربي مستاء من استهانة مغني الراب مروان بابلو من ابتهال «مولاي إني ببابك» للشيخ النقشبندي، خلال حفله الأخير بمركز «المنارة أرينا» في القاهرة الجديدة، مساء الجمعة الماضية، مؤكدًا أن ما حدث منه خارج الذوق والأدب والأخلاق والثقافة الحياتية.

ليس عضوا في النقابة

وأضاف «عبدالباقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض عبر شاشة «المحور»: «الابتهال أمر ديني وروحاني ولا يجب الاستهانة به، وجرى وقفه تماما، وهو ليس عضو نقابة لكنه يحصل على تصريح اليوم الواحد»، مؤكدا: «مش هياخد تصاريح تاني، وأي حد بيسيء لحد مش هياخد تصاريح تاني».

«عبدالباقي»: نعاني من العشوائية وعدم الاحترام

وشدد عضو مجلس نقابة الموسيقيين، على أن «ما يحدث ممنهج لإفساد الذوق والفن المصري وكل ما هو جيد في مصر، وهاني شاكر نقيب الموسيقيين أصدر القرار منذ اللحظة الأولى لعلمه بما حدث، حيث اجتمعنا عبر فيديو كونفرنس، وكل أعضاء المجلس أيدوا القرار، لأن الشيخ النقشبندي قيمة وقامة كبيرة، ومن سخر منه لا علاقة له بالفن أو الذوق أو الأخلاق».

وتابع: «لسنا في فوضى، بل نحن في ما هو أكثر من ذلك، فنحن نعاني من العشوائية وعدم الاحترام، ولم نسمع من قبل عما يحدث اليوم، وكل يوم لدينا مشكلة من هؤلاء.. الناس دي فجأة طلعت بدون إنذار ومنطق وبيلاقوا اللي يشجعهم، وتوهموا إنهم فنانين وبيشتموا وبيقولوا كلمات بذيئة على المسرح».