السلطات العمانية: التعامل مع بلاغ انهيار مبنى بولاية السويق متأثرا بـ«إعصار شاهين»

أعلن «المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة»، في سلطنة عمان، والتي تعرضت لـ«إعصار شاهين»، أنه جرى التعامل مع بلاغ انهيار مبنى عمال من المواد غير الثابتة، في أثناء وجودهم بالموقع في ولاية السويق، إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة بالجزء الشمالي من السلطنة، مشيرا إلى نقلهم إلى مركز الإيواء وهم بصحة جيدة.

وأدى «الإعصار شاهين» الذي ضرب سلطنة عمان، أمس الأحد، إلى حدوث عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن محافظتي شمال وجنوب الباطنة شهدتا رياحا قوية وأمطارا صاحبت الإعصار، ما أدى لحدوث أضرار مادية في الممتلكات.

إنقاذ أشخاص محتجزين داخل سيارة بمجرى واد بولاية السويق

كما تمكنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة، من إنقاذ أشخاص محتجزين داخل سيارة بمجرى وادٍ بولاية السويق.

وتمكنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط من إنقاذ شخصين بمجرى واد بولاية العامرات، وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط تمكنت من إنقاذ شخص آخر بمجرى واد بولاية بوشر وهي إحدى ولايات محافظة مسقط الست.

وكانت السلطات العمانية، أعلنت امس الأحد، دخول عين «إعصار شاهين» بين ولايتي المصنعة والسويق شمال سلطنة عمان، برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومتر في الساعة، مصحوبة بأمطار عزيزة جدا.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية على موقع «تويتر»، فيديو، أظهر جريان وادي الحواسنة بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.

جريان وادي الحواسنة بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.#العمانية pic.twitter.com/ADAZP1IajA — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وكانت الإدارة الهندسية في قوات السلطان المسلحة، قامت بتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد في إطار جهود التعامل مع «إعصار شاهين» من خلال توفير الدعم الفني والمعدات الهندسية والمعدات الثقيلة.

وساهمت الإدارة الهندسية، بتوفير عدد من السيارات والمعدات لهيئة الدفاع المدني والاسعاف لاستخدامها في عمليات التحميل ونقل المواد اللازمة للمتضررين والجهات ذات العلاقة.