رئيس الجالية المصرية في عمان: شكّلنا لجنة طوارئ لمواجهة «إعصار شاهين»

قال الدكتور عبد الرحمن عاصي، رئيس مجلس إدارة نادي الجالية المصرية في سلطنة عمان، إنه برغم الانهيارات الجبلية التي سببها الإعصار «شاهين»، إلا أن الأمور جيدة حتى الآن بالنسبة لكل أعضاء الجالية المصرية بسلطنة عمان، موضحا أن الموقع الجغرافي للسلطنة، وضعها في مواجهة أكثر من إعصار قبل إعصار شاهين، الذي يضرب البلاد خلال هذه الأيام، كاشفا عن أن في عام 2007 شهدت السلطنة إعصارا قويا جدا، نتج عنه وفاة حوالي 100 شخص، بخلاف الخسائر التي سببها على مستوى البنية التحتية للدولة، قبل أن يضرب الدولة إعصار آخر عام 2010.

عاصي: البلاد استفادت من الأعاصير السابقة

وأوضح «عاصي»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هذه الأعصاير السابقة التي مرت على البلاد كانت السبب في تكون خبرة لدى مواطني ومقيمي وسلطات السلطنة، في التعامل مع الأعصاير التي مرت على البلاد في السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الجالية المصرية في سلطنة عمان، إلى أن الجميع في عمان كان يعلم بقدوم الإعصار «شاهين»، موضحا أن من وقتها وجميع السلطات في عمان تتخذ الخطوات اللازمة للتعامل مع هذا الإعصار حتى يمر بسلام.

وأردف أن السلطات العمانية، كانت حريصة أيضا على توجيه عدة تحذيرات ونصائح، من بينها ضرورة توجه كل قاطني الشريط الساحلي للسلطنة إلى مراكز الإيواء التي خصصتها الحكومة العمانية لهذا الشأن، لافتا إلى أن تنفيذ كل ذلك وانتقال الناس إلى مراكز الإيواء حدث بكل سهولة لأن الناس اعتادت على مثل هذا الإجراء وقت الأعاصير.

«إعصار شاهين» تسبب في وفاة 4 بينهم طفل

وصرح بأن الإعصار «شاهين»، أحدث تأثيرا ضارا بشكل كبير على مستوى بعض الطرق في عمان، كما تسبب عنه بعض الانهيارات الجبلية، كما نتج عنه 4 وفيات حتى الآن، كان بينهم طفل صغير.

عاصي: شكلنا لجنة طوارىء لمساعدة المصريين

وبخصوص الجالية المصرية، أكد «عاصي»، أن الأمور حتى الآن جيدة، موضحا أن الجالية كانت حريصة على تشكيل لجنة طوارىء للمساعدة وحل أي مشكلة تواجه أحد من أعضاء الجالية المصرية بسبب هذا الإعصار.