9 معلومات عن لارش فيلكس: استهدف من تنظيم القاعدة.. ووصف نفسه بـ«الملحد»

لقى لارش فيلكس، رسام الكاريكاتير السويدي، صاحب الرسومات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وشرطيين اثنيين مصرعهما، أمس الأحد، على إثر اصطدام سيارتهم بشاحنة على طريق بمدينة ماركارد في السويد.

وريم «فيلكس» في عام 2007، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بصورة مسيئة، ورفضت عدة معارض فنية في ذلك الوقت عرض الصور؛ لأسباب أمنية.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن إحدى تلك اللوحات وصلت إلى صحيفة محلية سويدية، التي نشرتها، ما أثار موجة من الغضب في العديد من الدول العربية والإسلامية، وهذا ما دفع الشرطة السويدية إلى توفير الحماية له بعد وضع تنظيم «القاعدة» بالعراق جائزة لمن يقتله.

كما هددت حركة «الشباب» في الصومال أيضا باستهداف الرسام السويدي.

وكشفت الشرطة السويدية في وقت سابق، عن عدد من المخططات التي استهدفت الرسام السويدي، بينها عملية الحريق التي تعرض لها منزله في مايو 2010.

وجرت محاولة فاشلة لقتل لارش فيلكس في عام 2009، على يد 3 أمريكيين، فيما اعتقل كولين لاروز، المعروفة بـ«جهاد جين».

وتعرض «فيلكس»، لهجوم خلال عرضه لفيلم عن المثلية الجنسية والدين الإسلامي بإحدى الجامعات في عام 2010، كما جرى في العام التالي مباشرة، إحباط محاولة ثانية لاغتياله.

أبرز المعلومات عن لارش فيلكس

- مواليد عام 1946.

- يحمل شهادة عليا في الفلسفة.

- حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الفنية، من جامعة لوند السويدية في عام 1987، كما عمل كـ بروفيسور في أوسلو، وفقا لما ذكره «راديو السويد».

- عُرف في بلاده بسبب معركة قضائية خاضها مع السلطات حول نصبين من الخشب أقامهما في عام 1980، ما دفعه لإعلان قيام دولة مستقلة على الأرض التي يقومان عليها أسماها «لادونيا»

- مراجعات نقدية لأعمال فيلكس، أشارت إلى أنه لم يتمكن خلال سنوات عمله من ترك بصمة فنية مستقلة.

- اعتبرت مراجعات نقدية أن أعمال لارش فيلكس استكمالا لمدارس قائمة في الفن السويدي.

- فيلكس لم يؤثر كثيرا على المشهد الفني، إلا من خلال الأعمال المثيرة للجدل الديني.

- وصف «فيلكس» نفسه في مقابلة مع «سي إن إن» بـ«الملحد».

- في عام 2012، جرى دعوة لارش فيلكس؛ للمشاركة في اجتماع معاد للإسلام، نظمته منظمة تحمل اسم «أوقفوا أسلمة الشعوب»، في نيويورك.