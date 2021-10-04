طهران: يجب إخضاع واشنطن للمساءلة في اغتيال سليماني

قالت السلطات الإيرانية، إنها لن تتخلى عن ملف اغتيال قائد فيلق القدس السابق التابع لـ الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني حقوقيا ودوليا، مشيرة إلى أنه يجب إخضاع واشنطن للمساءلة في هذا الملف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 3 يناير 2020، قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، على إثر غارة أمريكية بطائرات بدون طيار قرب مطار العاصمة العراقية «بغداد».

عبد اللهيان: واشنطن لا يمكنها التهرب من مسؤوليتها بارتكاب الجريمة

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريح تلفزيوني، إن الحكومة الأمريكية هي التي اتخذت هذا القرار ولا يمكنها التهرب من مسؤوليتها بارتكاب الجريمة.

وأعلنت طهران، أن مناورات قواتها البرية في شمالي غرب البلاد، على الحدود مع أذربيجان، تهدف إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أي مخاطر احتمالية.

وقال عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيرانية، علي كريمي فيروزجائي، في تصريح صحفي، إن هناك أدلة لا يمكن إنكارها، تؤكد أن المسؤولين في أذربيجان، قد خدعوا من قبل الكيان الصهيوني المصطنع، في إشارة إلى إسرائيل.

من جانبه، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن مفاعل «آي أر 20» IR-20 في مدينة آراك سيبدأ العمل بحلول العام القادم خلال العام الإيراني المقبل والذي يبدأ في 21 مارس المقبل.

ونقل المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، مصطفى نخعي، في تصريحات صحفية، عن إسلامي، أن هدف المنظمة هو توليد 8000 ميجا واط من الكهرباء أو بناء محطة للطاقة النووية.

وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني، وافق في 2 ديسمبر من العام الماضي، على مشروع قانون تبناه البرلمان يلزم الحكومة زيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك عبر العودة إلى مشروع إعادة مفاعل آراك العامل بالماء الثقيل.