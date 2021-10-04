الأرصاد تتوقع تقدّم إعصار شاهين نحو اليابسة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تقدّم إعصار شاهين خلال الساعات المقبلة، إلى آخر رحلاته لليابسة، قرب ولاية السويق (عمان)، حيث تصل سرعة الرياح لـ65 عقدة على اليابسة، ما يضعف نتيجة التضاريس، بينما كانت سرعتها في الساعة الثانية من ظهر اليوم 120 كيلو متر في الساعة، وقيمة الضغط الجوي 981 مللي بار (very sever cyclonic storm) ونوعه.

سرعة الرياح وصلت لـ100 كيلو متر في الثانية صباحا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنّه كان من المتوقع في الساعة الثانية صباح يوم الإثنين 4 أكتوبر، أن تصل سرعة الرياح لـ100 كم في الساعة، ونوعه low sever cyclonic storm، وتصل في الثانية من ظهر اليوم إلى 75 كيلو متر في الساعة، وفي الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء 5 أكتوبر، تصل لـ45 كيلو متر في الساعة.

وقف خدمة الحافلات والعبارات في محافظات السلطنة منذ أمس

وذكرت شركة المواصلات الوطنية العمانية، في بيان لها: «توقف خدمة الحافلات والعبارات في جميع محافظات السلطنة اعتبارا من الأحد 3 أكتوبر 2021».

ووقعت العاصفة الأخيرة في يوليو الماضي، خلال عطلة عيد الأضحى، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وعطل توصيلات الكهرباء والمياه، ولم يتمّ إعلان حالة الطوارئ وقتها في عمان، وتمّ الإعلان عن عطلة اليومين حفاظًا على مصلحة الجميع.

ونصحت هيئة الطيران المدني، العمانيين، باتخاذ الحيطة والحذر خلال اليومين المقبلين، والبقاء في منازلهم ما لم يكن من المهم الخروج.

ويقول مواطنون عمانيون، إنّ رياح العاصفة قوية جدا وتضرب الأشجار وتصعّب القيادة، وتتسبب في انخفاض شديد في الرؤية على الطرق، ولذلك إعلان حالة الطوارئ في عمان بمحله.