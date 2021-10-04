القوى العاملة: تعيين 1255 شابا وصرف 129 ألف للعمالة الغير منتظمة بقنا

تواصل وزارة القوى العاملة توفير فرص عمل والوظائف للشباب والخريجين بمنشآت القطاع الخاص في جميع المحافظات، للأصحاء ولذوي القدرات الخاصة والهمم، لإيمانًا بدورها في المساهمة في تقليل وتخفيض معدلات البطالة.

تفاصيل خطة وزارة القوى العاملة في توفير فرص العمل وتوظيف الشباب بالمحافظات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بتعيين 1255 شابًا من مختلف المؤهلات التعليمية ومنهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص في محافظة قنا، وذلك من قبل مديرية القوى العاملة بقنا، بواسطة شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 5216 شابًا، فضلًا عن استخراج 1380 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

ويأتي ذلك إطار خطة وزارة القوى العاملة لتوظيف الشباب والخريجين بجهات العمل ومؤسسات القطاع الخاص وتسهيل إجراءات تعيينهم، وإنهاء التحاقهم بالوظائف، بمختلف التخصصات والحرف والمهن بالمحافظات.

سعفان: صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا

وأشار سعفان، إلى أن مديرية القوى العاملة بقنا صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا بإجمالي 129 ألف جنيه، لـ55 عاملاً، وصرف 94 ألفاً و230 جنيهًا للرعاية الصحية لـ551 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية بقنا عن إنجازاتها خلال أغسطس الماضي، مشيرًا فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 602 منشأة، وأسفر عن تحرير 56 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقى 13 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها وديًا، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 183 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19».