وظائف شاغرة للشباب ضمن مبادرة توظيف مصر برواتب تبدأ من 3500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، عن اليوم التوظيفي بإحدى شركات الأثاث بالمقر الإداري للشركة بالتجمع الأول، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية».

ونستعرض الوظائف المطلوبة، التي شهدها اليوم التوظيفي، الذي يأتي ضمن مبادرة توظيف مصر، كالتالي:

1. وظيفة سيلز:

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- يشترط الحصول على مؤهلات عليا.

- أقصى حد للسن 26 عامًا.

- العمل في فروع التجمع الأول والتجمع الخامس والتسعين والشروق ومدينتي والمعادي.

- 6 أيام عمل ويوم إجازة.

- مرتبات تبدأ من 3500 جنيه.

2. ريسبشن:

- الوظائف متاحة للإناث فقط للعمل في فرع التسعين والتجمع الخامس.

- حد أقصى للسن 26 عامًا.

- يشترط الحصول على مؤهلات عليا.

- مرتبات تبدأ من 4000 جنيه.

مزايا الشركة:

- مرتبات مجزية.

- عمولات.

- تأمين طبي واجتماعي.

- فرص للترقي.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة يمكنك ملء الاستمارة من هنــــــــــــا، والذهاب مباشرة يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 5 عصرًا في العنوان: شركة قباني للأثاث بالتجمع الأول بجوار سنترال التجمع الأول.

وبعد الضغط على رابط الاستمارة، يبدأ الراغبون في الالتحاق بالوظيفة، إدخال الاسم والسن ورقم الهاتف المحمول والمنطقة السكنية والمحافظة والمؤهل الدراسي الذي حصلت عليها سواء عالِ أو فوق متوسط أو متوسط أو إذا كنت لا زلت طالبًا.

وبعد ذلك اختر الوظيفة التي ترغب بها، ثم اذكر خبراتك وحدد ما إذا كان لديك خبرة سابقة في نفس الوظيفة أم لا، ثم أدخل بريدك الإلكتروني، وعند الانتهاء اضغط على Submit.

كما يمكن التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من هنـــــــــــا، من خلال إدخال اسمك والمسمى الوظيفي للباحث عن العمل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد وإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف المحمول، وبعد ذلك اضغط على «تسجيل».