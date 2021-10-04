جولة لشباب المنتدى «المصري - الروسي» الثاني في القرية الذكية (صور)

نظمت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، جولة تفقدية في القرية الذكية، التي تضم أكبر تجمع لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، للمشاركين بـ منتدى الشباب المصري الروسي بنسخته الثانية، والمقام تحت عنوان «الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية»، الذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتستمر فعالياته حتى 9 أكتوبر 2021، بمدينتي القاهرة والعلمين الجديدة، في إطار عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين.

جولة لشباب المنتدى بمعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)

واستهل المشاركون جولتهم من معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد عدلي مدير المركز المصري للحوسبة السحابية، ومسؤولي وزارة الاتصالات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وشهدوا عرض تقديمي عن جهود الحكومة المصرية في التحول الرقمي، والتعرف على التطور الذي وصلت إليه الدولة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعرف على أهم مجالات عمل الشركات والهيئات التي اتخذت من القرية الذكية مقرا لها، والتي تعمل في تخصصات صناعة البرمجيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إضافة إلى أنشطة التدريب على المهارات الرقمية.

واستمع المشاركون لعرض عن القرية الذكية ومشروعاتها، من خلال بيناي عبدالقادر، مسؤول التسويق في القرية الذكية، والتي اصطحبتهم خلال الجولة التي تضمنت الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، ومقرات شركات المحمول العالمية في مصر، ومبنى مايكروسوفت.

جولة في مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال

كما تفقد الوفد، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكان في استقبالهم الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات ومدير المركز، والذي تناول بالشرح مكونات المركز والهدف من إنشائه لدعم الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يسهم في رفع مُعدلات نمو الاقتصاد الوطني، ووضع مصر على خارطة الابتكار العالمية، والتنافس في تقديم ابتكارات لها قيمة مُضافة عالية، حيث يعتبر المركز الأول من نوعه في مصر والثاني على مستوى القارة الأفريقية والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من حيث كونه عُضوًا مُعتمدًا لدى الشبكة الأوروبية للأعمال EBN.

وأشاد الوفد بما شهده من تطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر، وما تتضمنه القرية الذكية من شركات رائدة متخصصة في هذه المجالات، وتضاهي ما يرونه في كبرى الدول.

يذكر أنّ المشاركين بمنتدى الشباب المصري الروسي بنسخته الثانية، أجروا زيارة لمقر الهيئة العربية للتنصيع، حيث التقوا الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة.