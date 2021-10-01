شروط المشاركة في المنتدى المصري - الروسي الثاني 2021

تنطلق فعاليات افتتاح منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية تحت عنوان «الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية»، يوم السبت المقبل بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير الروسي.

فعاليات المشاركة في المنتدى تبدأ من 30 سبتمبر الى 9 أكتوبر

وفي إطار ذلك، فقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن شروط المشاركة في فعاليات منتدى الشباب المصري الروسي الثاني خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر الجاري، وهي كالتالي:

- أن يكون طالب أو خريج في المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للمشاركة في للمنتدى متخصصا أو مهتما بمجالات (Artificial Intelligence)- (Robotics) - (fabrication).

- تسجيل المتقدم في الاستمارة لا يعني قبوله في فعاليات المنتدى.

- في حالة مطابقة الشروط تتصل اللجنة المنظمة بالمتقدم لاجتياز المقابلة الشخصية.

- للتقدم للمنتدى يرجى الدخول للرابط التالي : https://www.emys.app/sport/the

second-russian-Egyptian-Youth-Forum/

الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية من محاور المنتدى

وحددت وزارة الشباب والرياضة محاور المنتدى والتي من ضمنها الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية (Public Innovation)، الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، مستقبل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى محور تجارب حكومية وشبابية ذات صلة بالابتكار والذكاء الاصطناعي.

ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى دعم عام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي بين الشباب المصري والروسي، بناء جسور تواصل بين الشباب المصري والروسي، تهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين شباب البلدين، وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي، واستعراض قصص نجاح الذكاء الاصطناعي، علاوة على التعرف على التحديات التى تفرضها الثورة الصناعية الرابعة.

ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية بعد النجاحات التي حققها المنتدى الأول والذي أقيم في روسيا الاتحادية، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية تحت عنوان «الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية»، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، من أجل تعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير.