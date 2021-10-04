تفاصيل افتتاح كليتي الذكاء الاصطناعي وطب الأسنان بالمنوفية

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، كلية الذكاء الاصطناعي وكلية طب الأسنان، ومركز القياس والتقويم، بعد تجهيز المنشآت على أعلى مستوى من الناحية الإنشائية والتجهيزات الدراسية التي تمكن الجامعة من تخريج دفعات مؤهلة للمنافسة في سوق العمل، ويشارك في الافتتاح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية .

تجهيزات كلية الذكاء الاصطناعي في المنوفية

قبل افتتاح كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية، تابع الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، آخر التجهيزات في الكلية والمعامل التي تضم أحدث أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تخريج دفعات قادرة على المنافسة في سوق العمل، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، وأشاد بالتجهيزات التي تميز الكليات عن غيرها من كليات الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية، إن الكلية تضم عددا من الأقسام ومن بينها «ذكاء الآلة، والأمن السيبرانى، وهندسة النظم الذكية»، مؤكدا أن الكلية تم تجهيزها على أعلى المستويات العلمية لتناسب التطور في هذه المجالات .

افتتاح كلية طب الأسنان

كما جهزت جامعة المنوفية، كلية طب الأسنان لافتتاحها، وتضم مدرجات وقاعات تدريس وقاعات سيميوليتور ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة طبقا لمعايير الجودة، كما أعلنت جامعة المنوفية قبل عدة أيام قرار الدكتور عادل مبارك بندب الدكتورة رباب توفيق صادق مبارك الأستاذ بقسم بيولوجيا الفم والأسنان بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، ندبا كليا للقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان جامعة المنوفية .

وأكدت مصادر بالجامعة، أن كلية طب الأسنان، تستقبل الطلاب هذا العام بعد إدراجها في التنسيق، مؤكدا أن الكلية تضم أحدث النظم العلمية على مستوي المعامل والقاعات والمدرجات، موضحا أن الجامعة قدمت كل الدعم لإنشاء كليتي الذكاء الإصطناعي وطب الأسنان .