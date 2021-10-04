اتحاد العمال: مصر حققت عبورا جديدا بعد 7 سنوات من الحرب على الإرهاب

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ28 ومؤسساته الاجتماعية والثقافية أن الذكرى 48 لاحتفالات أكتوبر تأتي هذا العام تزامناً مع تحديات شهدتها الدولة المصرية خاصة في الـ10 سنوات الماضية، نجحت فيها كافة مؤسسات الدولة الوطنية في تحقيق عبور جديد ليس فقط بالانتصار على الإرهاب بعد 7 سنوات دفع فيها الوطن أغلى ما يملك من شهداء من قواتنا المسلحة الوطنية، وشرطتنا الباسلة، ومدنيين ضحايا خفافيش الظلام من الإرهابيين.

الدولة نجحت في تقليل تداعيات كورونا على العمال

وأوضح اتحاد العمال في بيانه، اليوم، إنه بجانب حرب الإرهاب نجحت الدولة في التقليل من أثار تداعيات فيروس كورونا خاصة على العمال باعتبارهم الشريحة الأكثر تأثراً بالفيروس، فكانت مبادرات الحياة الكريمة، والدعم للعمالة غير المنتظمة، وتقنين أوضاعها.

وأعلن جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة شؤون البلاد بهذه الكفاءة، والقوة، والريادة، كما أعلن تجديد ثقته في جيشنا الوطني، وشرطتنا الباسلة، داعيا عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج.

العمال ساندوا الدولة في معركة التنمية

وقال حسن شحاته، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إنّ هناك مجموعة من الرسائل والمبادئ التي يؤكد عليها الملايين من عمال مصر، إنّ احتفالات نصر أكتوبر هي استمرار للدور التاريخي والوطني للعمال في مساندة الدولة في معركة التنمية، ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد، أنّ ثورة 30 يونيو ثورة حقيقية، كانت بمثابة طوق النجاة أنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على ضرورة مساندة سياسة الدولة المصرية التي تسير على قدم وساق من أجل إقامة المشروعات العملاقة التي ترفع الإنتاج وتوفر فرص العمل.