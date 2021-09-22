اتحاد العمال يشيد ببطولات المشير طنطاوي: قال لنا مصر لن تسقط.. واستجاب لمطالبنا

أشاد اتحاد العمال ببطولات المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية امس الثلاثاء، وأكد مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن المشير طنطاوى، كان داعما لاتحاد العمال والتنظيم النقابي أثناء محاولات الممولين من بعض المنظمات الدولية المشبوهة هدمه، بحسب قوله.

جلسة لمدة ساعتين بين طنطاوي وأعضاء اتحاد العمال

وأضاف البدوي في بيان له اليوم، أنه قبل الاحتفال بعيد العمال بيوم واحد خلال عام 2012 طلب مجلس إدارة اتحاد العمال مقابلة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري في ذلك الوقت بوساطة من الكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكرى.

وأكد البدوي، أنه عندما علم المشير طنطاوي بطلب مجلس إدارة اتحاد العمال وافق على الفور وعقد معهم جلسة استمرت أكثر من ساعتين استمع خلالها من أعضاء المجلس كل المشاكل التي تعوق قيامهم بدورهم خلال تلك المرحلة، كما استمع إلى شكواهم من المحاولات المستميتة التي يقوم بها البعض لهدم اتحاد العمال.

وأشار إلى أنه في نهاية اللقاء طلب مجلس إدارة اتحاد العمال من المشير طنطاوي أن يرسل أحد أعضاء المجلس العسكري لحضور احتفال عيد العمال.

وأضاف: وبعد أن استمع المشير طنطاوي، لهموم مجلس إدارة اتحاد العمال قال لهم «أن مصر لن تسقط وان مسئوليتكم أن تتصدوا مع القوات المسلحة وكل المصريين لمحاولات هدم الدولة لأنها مسئولية كل الوطنيين، وأن المجلس العسكري يساند التنظيم النقابي المصري للقيام بدوره في الدفاع عن عمال مصر، وفى النهاية وعدهم بإرسال أحد أعضاء المجلس العسكري لحضور الاحتفال بعيد العمال.

«الفنجري» يحضر احتفال عيد العمال ويؤدي لهم التحية العسكرية

واستكمل البدوي قائلا ً: «وفى اليوم التالي فوجىء مجلس إدارة اتحاد العمال بقيادة الدكتور أحمد عبد الظاهر بحضور عضوين من المجلس العسكري و هما اللواء مختار الملا، واللواء محسن الفنجري المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري.

وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن المشاركين في الاحتفال ظلوا يهتفون فرحة بحضور عضوين من المجلس العسكري، ويرددون «الجيش والشعب ايد واحدة» لدرجة جعلت اللواء محسن الفنجري يقف ويقدم التحية العسكرية لعمال مصر، واعتبر التنظيم النقابي أن هذا الاحتفال كان من أعظم الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة عيد العمال.