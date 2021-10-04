أخبار أسيوط في 24 ساعة.. مصرع 3 أشخاص في حادث سير وورشة للوقاية من الإدمان

شهدت محافظة أسيوط العديد من الأحداث خلال الـ24 ساعة الماضية، أبرزها انقلاب «تروسيكل»، في ترعة بدائرة مركز ديروط في محافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 4 آخرين، وجرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى المركزي.

مشاجرة أبناء العمومة

ونشبت مشاجرة بين أبناء العمومة لخلافات على فتح «مندرة»، بالغنايم قبلي، أسفرت عن إصابة شخص بطعنة نافذة في البطن، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تدخلت أجهزة الأمن لفض الاشتباكات بين الجانبين، والقبض على طرفي المشاجرة.

وفد طلابي للمهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية

وترأس الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وفدًا طلابيا من الجامعة للمشاركة في فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة، الذي تستضيفه جامعة كفر الشيخ في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر من الشهر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة.

توعية الشباب الجامعي بمخاطر الإدمان والتعاطي

وفي سياق متصل، نظمت وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة أسيوط بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورشة تدريبية لإعداد الكوادر القادرة على توعية الشباب الجامعي بمخاطر الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة

وأشارت الدكتورة سناء فارس مدير الوحدة، أن الورشة تأتي ضمن استعدادات الجامعة لانطلاق العام الجامعي الجديد ، حيث تضمنت نبذة تعريفية عن وحدة التضامن الإجتماعي، ومحور التطوع وإرساء ثقافة المشاركة داخل الوحدة، وكذلك الحديث عن الإدمان وأضراره وكيفية الوقاية منه، وتطرقت إلى دور الصندوق على المستوى التوعوي والوقائي والعلاجي وعرض الأنشطة التي يمكن تنفيذها داخل الحرم الجامعي لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان والتعاطي وكيفية الوقاية منه، وحاضر في الورشة محمد صلاح مشرف صندوق الإدمان والتعاطي بالمحافظة ورئيس وحدة التطوع بالصندوق وإسراء محمد مقرر لجنة التدريب بوحدة متطوعين أسيوط.