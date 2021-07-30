أخبار أسيوط.. دعم مشروعات مياه الشرب والأسر الفقيرة وذوي الهمم

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، عدة أخبار مهمة تهم المواطن الأسيوطي في القرى والنجوع، أبرزها في مجال الصحة، وهو حصول مستشفى حميات أسيوط على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مكافحة العدوى، فيما دعمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 228 مليون جنيها لدعم مشروعات مياه الشرب في المحافظة لتوسعة المحطات لتوفير مياه شرب صحية ونقية للمواطنين، كما سلم المحافظ لذوي الهمم وبعض الفتيات والأسر الأولى بالرعاية عددًا من الأفران لتوفير معيشة آدمية لهم ولأبنائهم.

أخبار أسيوط.. 3 مستشفيات في المراكز الأولى في مكافحة العدوى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حصول 3 مستشفيات بالمحافظة على المراكز الأول والسادس والسابع ضمن أفضل 10 مستشفيات على مستوى الجمهورية في مكافحة العدوى، من خلال التقييم المركزي لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

وأشار «سعد» إلى أن مستشفى حميات أسيوط حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية، كما حصلت مستشفى البداري المركزي على المركز السادس، ومستشفى صدر أسيوط المركز السابع على مستوى الجمهورية في تقييم وزارة الصحة.

أخبار أسيوط.. تسليم 8 ماكينات وأفران للأسر الأولى بالرعاية

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ذوي الهمم من السيدات والأسر الأولى بالرعاية والمعيلات 4 ماكينات خياطة وأقمشة لكل ماكينة، و4 أفران منزلية بأسطوانات البوتاجاز، وعدد من أجولة الدقيق، بديوان عام محافظة أسيوط تنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، من أجل توفير حياة ومعيشة لائقة وتحويل الطاقات المعطلة إلى أسر قادرة على العمل والانتاج معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير الإمكانات اللازمة لهم.

دعم مشروعات مياه الشرب في أسيوط بمبلغ 228 مليون جنيه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اعتماد الخطة السنوية للإحلال والتجديد بعدد من المشروعات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بقيمة 228 مليون جنيه، لمساعدة التزام الشركات التابعة في تنفيذ خطط الإحلال والتجديد والصيانة المستمرة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، حفاظًا على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الحكومة، من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين.