متحف الإسكندرية القومي يستقبل سياحا من روسيا وفرنسا
كتب:
كيرلس مجدى
12:32 م | الإثنين 04 أكتوبر 2021
زيارة السياح إلى متحف الإسكندرية القومي
توافد عدد من السائحين من دول أجنبية مختلفة أبرزها «روسيا، تركيا»، على متحف الإسكندرية القومي، حيث أبدوا إعجابهم بالمتحف ومقتنياته المتميزة والمتنوعة وقاموا بتسجيل آرائهم عن طريق ملئ استمارات الرأي الخاصة بالمتحف.
زيارة سائحة فرنسية لمتحف الإسكندرية القومي
واستقبل متحف الإسكندرية القومي دكتورة حنان الركاد مسئول العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية وضيفتها من دولة فرنسا، وعقب ذلك اعتذر متحف الإسكندرية القومي عن استقبال الرحلات الجماعية المجانية، خلال أيام العطلات الرسمية وفترات الأعياد للحد من التزاحم حفاظاً على سلامة الزوار، وذلك في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وذلك اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري.
فيما شهد المتحف زيارة مجموعة من طلاب كلية العلوم جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى زيارة أوائل الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد والتابعة للهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومبادرة «أعرف بلدك»، وذلك ضمن عدد من الزيارات الجماعية التي تقام خلال الأيام الجانبية بعيداً عن العطلات الرسمية المذكورة في القرار.
مقتنيات متحف الإسكندرية القومي
جدير بالذكر أن متحف الإسكندرية القومي يضم نحو 1800 قطعة أثرية تشمل جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث، وتصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلال هذه العصور، وتم إحضار تلك القطع الأثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني والاثار الغارقة والاثار الاسلامية بالإسكندرية.
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