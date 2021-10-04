ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني في الإسكندرية

ينظم قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بأبوقير في جامعة الإسكندرية، ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني، السبت 6 نوفمبر المقبل، تحت عنوان: «التمرينات دواء Exercise is Medicine»، في حضور علماء الطب الرياضي من كليات الطب وأطباء الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكليات الطب وعلماء ورؤساء أقسام العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكليات التربية الرياضية بمصر لمناقشة التحديات والرؤى المستقبلية.

التحديات المهنية المشتركة بين تخصصات كلية الطب وعلوم الصحة الرياضية

وقال الدكتور محمد بلال، رئيس الملتقى وعميد كلية التربية الرياضية أبو قير، إن هذا الملتقى يأتي نتيجة التطور العلمي الهائل والتحديات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل والتحديات المهنية المشتركة بين تخصصات كلية الطب وعلوم الصحة الرياضية وأخصائي التأهيل البدني للإصابات الرياضية، لذا فكان من الضروري الحصول على رؤى أعمق وريادة في تنظيم العمل المشترك داخل أقسام العلوم الحيوية والصحية الرياضية بمصر وفريق الطب الرياضي بكليات الطب لخدمة الرياضي المصري وذلك من خلال مشروع عمل يجمع بين العلماء من شعب الأقسام المتعددة، لمناقشة تلك التحديات.

مشاركة من علماء الطب الرياضي من أوروبا وأمريكا وإستراليا وكندا

وأضاف بلال لـ«الوطن»، أن الملتقى على الرغم من استمراره لمدة يوم واحد، إلا أنه يوفر أيضًا فرصا لباقي أعضاء هيئة التدريس بأقسام علوم الصحة الرياضية والطب الرياضي وكذلك علماء الطب الرياضي من أوروبا وأمريكا وإستراليا وكندا للمشاركة بآرائهم وخبراتهم «أون لاين»، عبر برنامج زووم.

الملتقى يتيح للعلماء والراعاة التعاون بسلاسة

وأوضح أن الملتقى يتيح للعلماء والرعاة التعاون بسلاسة ومشاركة البيانات والأدوات كما يتيح لشركات الأجهزة الرياضية التكنولوجية وشركات الأجهزة الطبية استكشاف القدرات والنقاط المشتركة بما يسمح بتسريع التقدم في مجالات التدريس والأبحاث العلمية المشتركة بتخصصات الطب الرياضي فسيولوجيا الرياضة وعلوم الصحة الرياضية والتأهيل البدني والإعاقة.

وأشار إلى دعوة علماء الطب الرياضي من كليات الطب وأطباء الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكليات الطب وعلماء ورؤساء أقسام العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكليات التربية الرياضية بمصر وعدد من الدول العربية لمناقشة تلك التحديات والرؤي المستقبلية.