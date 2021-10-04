ارتفاع ضحايا إعصار شاهين إلى 5 مواطنين بعُمان.. فيديو

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار شاهين الذى ضرب عمان إلى خمس ضحايا اليوم الاثنين، وقالت السلطات العمانية إنها عثرت على جثة رجل جرفته مياه الفيضانات من سيارته بعد إعلان السلطات وفاة أربعة أشخاص إثر الإعصار أمس.

وخفضت السلطات في عمان أمس حالة الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية، بعد إجراءات اتخذتها لمواجهة الإعصارين منها منح إجازة يومين للعاملين بدأت أمس وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

ارتفاع ضحايا إعصار شاهين إلى 5 بعد وصوله لعمان

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مسقط نتيجة إعصار شاهين، أمس تسببت في وفاة 4 أشخاص بينهم شخص نتيجة انجراف مركبته، وطفل نتيجة غرقه في تجمعات مائية، فيما انتشلت فرق الإنقاذ شخصين من جنسية آسيوية من تحت الأنقاض، مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الإعصار.

جريان وادي ضنك بمحافظة الظاهرة .#العمانية pic.twitter.com/bPdmoeIIn5 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

ووصل الإعصار شاهين إلى اليابسة في عمان مساء أمس مع رياح وصلت سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة.

جريان وادي الحواسنة بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.#العمانية pic.twitter.com/ADAZP1IajA — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وبث التلفزيون العماني الرسمي صورا لطرق ووديان غمرتها الفيضانات مع توغل الإعصار في عمق السلطنة، وصولا لأطرافها الخارجية مع حدود الإمارات المجاورة.

والإمارات تصدر تحذيرات للسكان

في سياق متصل، أصدرت الإمارات تحذيرات للسكان من قدوم الإعصار، وأعلنت السلطات في الإمارات أنها على درجة عالية من التأهب لقدوم الإعصار شاهين، مشيرة إلى أنها قد تؤثر على بعض المناطق الساحلية الشرقية فيها.

وتشهد سواحل المحيط الهندي وبحر العرب، منذ الأيام الماضية، عاصفة مدارية شديدة، تحمل اسم شاهين، وتسبب الإعصار في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات.