«الصحفيين» بعمان: يقظة الدولة لإعصار شاهين منعت أعداد كبيرة من الوفيات

قال الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، إن بعض المناطق الساحلية في البلاد، بما فيها العاصمة مسقط، تعرضت خلال الساعات الماضية، إلى أجواء مناخية غير طبيعية، نتج عنها أمطار غزيرة، موضحًا: «لولا التنبيهات منذ أيام، لكانت الوفيات أعدادها كبيرة والخسائر كانت كبيرة جدا، والحمد لله أن مؤسسات الدولة تنبهت ونبهت إلى هذا الإعصار مبكرا، وحددت المناطق التي ربما تتأثر».

ارتفاعات كبيرة في الأمواج

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض عبر شاشة «المحور»: «ارتفع الموج في بعض المناطق من 6 إلى 10 أمطار، ومن الجيد في الأمر الذي ساعد كثيرا العباد والبلاد، أن المؤسسات المعنية في الدولة، تنبهت ونبهت مبكرا عن هذه الأنواء وتأثيراتها والمحتملة والمتوقعة».

التنبيه للإعصار منذ 3 أيام

وتابع رئيس جمعية الصحفيين العمانية: «نعلم بالإعصار شاهين منذ 3 أيام، وجرى التنبيه له عبر جميع وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمرئية، وهذا التنبه ساعد كثيرا المواطنين والمقيمين، من أجل أخذ الحيطة والحذر من هذه الأمطار والإعصار».

وأشار، إلى أن مؤسسات الدولة عملت على إيجاد أماكن لإيواء المواطنين الذين يحتاجون إلى عناية والنزوح، حيث جرى تجهيزها بكل الإمكانات المادية والطبية، لافتًا إلى أن الدولة فتحت الشقق الفندقية والفنادق والمدارس، لاستقبال المتضررين، والحياة أصبحت شبه طبيعية، لأن هذا الإعصار ذهب بعيدا إلى مناطق أخرى.