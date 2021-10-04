بعد تحريف ابتهال النقشبندي..الأزمة الكاملة لمروان بابلو مع الموسيقيين

تصدر مغني الراب مروان بابلو، محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد الأزمة التي تسبب فيها مغني الراب الفلسطيني عدي عباس المعروف بـ«شب جديد»، الذي كان يُشاركه في إحياء الحفل، حيث حرّف ابتهال «مولاي» للشيخ النقشبندي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من الحفل، حيث قدّم «شب جديد» التحية لـ مروان بابلو، على خشبة المسرح، حيث قال: فيه ابتهال مشهور للشيخ النقشبندي اسمه مولاي إني بابك.. أنا بقى هقول مروان إني بابك، ما أثار حفيظة الجمهور الذي خرج في مناشدات بضرورة تدخل نقابة المهن الموسيقية بشأن الوقوف على تفاصيل هذه الأزمة واتخاذ إجراءات رادعة.

وفي غضون ساعاتٍ قليلة، قررت نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان هاني شاكر، منع التعامل مع مروان بابلو، باعتباره مؤدي راب، خاصة أنه ليس عضوا بالنقابة، وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وذلك بعد أزمة تحريف ابتهال النقشبندي.

وقالت النقابة، في بيانها، إن أحد الشباب تناول في الحفل ابتهالا دينيا ثابتا للشيخ النقشبندي، ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدي المصريين، مستهينا بهذا الدعاء بابتذال، وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة، وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.

وخرج بعدها «شب جديد»، ليُقدم اعتذاره للجمهور المصري، مؤكدًا أن مروان بابلو ليس له علاقة بتحريف ابتهال النقشبندي، حيث كتب عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «أولًا كل الشكر والتقدير للجمهور على الحفل.. ثانيًا أنا أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل وكل الحب والاحترام لأخوي مروان بابلو».

وأضاف: «واضح إني أسأت التقدير في العبارة اللي قلتها ولو أني كنت كنت أعرف إنه هالشيء حساس ومسيء لجمهوري المصري الحبيب كان مستحيل يطلع منى.. بتمنى إنكم ما تزعلوا مني.. نيتي كانت صافية والله ولي التوفيق.. ومروان مالوش دعوة خالص».