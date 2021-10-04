كشف حساب لمجمع الإسماعيلية الطبي خلال 6 أشهر.. 325 ألف خدمة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، والتي تخطت أكثر من 325 ألف خدمة طبية علاجية وجراحية، وذلك خلال الفترة من منتصف فبراير 2021 حتى الآن.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الخدمات التي تم تقديمها بالمجمع تشمل الطوارئ والعيادات الخارجية، والفحوصات المعملية والتشخيصية، والعمليات الجراحية الكبرى والفائقة الدقة وذات المهارة علاوة على العمليات المتوسطة الحدة والصغرى، إضافة إلى الخدمات الطبية والعلاجية من خلال كافة الأقسام الداخلية بالمستشفى.

وأشار البيان إلى تقديم 82 ألف خدمة طبية وعلاجية بطوارئ المجمع الطبي بالإسماعيلية، و75 ألف خدمة للمترددين على العيادات الخارجية بالمجمع، فيما تم تقديم 138 ألف فحص معملي وتشخيصي من خلال الأشعة، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ20.500 منتفع من خلال الأقسام الداخلية بالمستشفى، فضلًا عن إجراء أكثر من 10 آلاف عملية طبية وجراحية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

«السبكي»: مجمع الإسماعيلية صرح طبي يخدم أهالي إقليم القناة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المجمع الطبي صرح طبي بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ويضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية، وتشمل الخدمات العلاجية به خدمات (الطوارئ، وباطنة، وأطفال، وجراحة عامة، وجراحة عظام، ونساء وتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وجراحة مخ وأعصاب، ومبتسرين، وجراحة أطفال، وروماتيزم، وأمراض القلب والصدر، ورعاية مركزة، ورعاية القلب، ورعاية أطفال، وعلاج طبيعي، وغسيل كُلوي، وجراحة مسالك بولية، ورمد، وقسطرة القلب، والحقن المجهري، وروماتيزم وتأهيل، وطب الجنين، وأمراض جلدية، وحروق وتجميل، وجهاز هضمي وكبد، ورعاية حروق، وعلاج طبيعي، وتنظيم الأسرة، وسمعيات، وتخاطب).

وأكد «السبكي»، أن مجمع الإسماعيلية الطبي بما يشمله من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق وكوادر طبية مدربة ومؤهلة للعمل، فإنه يقدم الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبأعلى جودة، ليس فقط لأهالينا من محافظة الإسماعيلية فحسب، بل يخدم قاطني إقليم القناة كله، وذلك وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية.

وذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي عملاق، وهو واحد ضمن 3 مستسفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، فهو مقام على مساحة 71.400 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 354 سريرا داخليا وطوارئ ورعاية وإفاقة وقسطرة القلب، إضافة إلى 16 سريرا للعمليات وللولادة الطبيعي.

ولفت إلى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية في كافة محافظات الجمهورية ولكافة المصريين، وذلك في غضون 10أعوام بدلًا من 15 عاما.