تعليم دمياط تنتهي من الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بمختلف إداراتها التعليمية، من الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد، و أكد «عادل عثمان»، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتهاء المدارس من أعمال الصيانة التي تشمل الدهانات وصيانة دورات المياه وأعمال الكهرباء وتشجير وتجميل المبانى والمداخل وأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الوحدات المحلية، واستلام الكتب المدرسية من المخازن التعليمية، كما انتهي المعلمون والعاملين من تلقي لقاح «كورونا»، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والمحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على السلامة العامة.

وأضاف وكيل الوزارة أن محافظ دمياط، وجهت بتوفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم فضلا عن العمل على رفع الوعي الثقافي لدى الطلاب وزيادة عدد المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس.

وكيل وزارة التربية و التعليم يشدد على الالتزامة بالدقة و المصداقية المهنية

وشدد على الالتزام بالدقة والمصداقية المهنية والشفافية وتقدير المسئولية في العمل والتحلي بالجدية والالتزام خلال فترة التأهب وأثناء العام الدراسي الجديد، متمنيا كل التوفيق والسداد لجميع الطلاب والمعلمين

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة واستعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بالمدارس الرسمية والخاصة العربي واللغات وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة فى 9 أكتوبر الحالي.