القوات المسلحة: فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا يوم 6 أكتوبر

قررت القوات المسلحة، فتح المتاحف والمزارات العسكرية «العلمين» و«بورسعيد»، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر، والمتحف الحربي القومي بالقلعة، مجانا للجماهير يوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر الحالي، استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة، على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب، وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.