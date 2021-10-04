رحلات صيد الطيور المهاجرة في مطروح.. «هواية الملوك» (صور)

يعشق أبناء مطروح هواية طيور المهاجرة، حيث توارثوها عن الآباء والأجداد، وساعدهم في ذلك نشأتهم في المناطق المطلة على الساحل الشمالي، ويمثل صيد الطيور موسما يتمركزون خلالها في القرى والنجوع، وعلى البحر، للاستمتاع بصيد الطيور بمختلف أنواعها، وطهيها وتناولها برفقة أصدقائهم، في أجواء طبيعية خلابة.

أشهرها السمان والقمرى والبط.. أنواع الطيور المهاجرة

وتهاجر أنواع كثيرة من الطيور من دول أوروبا وآسيا عبر البحر المتوسط، بحسب فتحى المالكي، من هواة صيد الطيور بمطروح، شارحا لـ«الوطن»، أنواع تلك الطيور ومنها صغير الحجم مثل «الشحيم والدبسية والدقنوش، وأبوحمرة»، وأنواع متوسطة الحجم، «القمرى والسمان، والبط والوز الأبيض الكبير والذى يصل وزنه إلى 10 كيلوجرامات»، وتأتى الطيور تباعا كل أسبوع.

مواقيت صيد الطيور المهاجرة في مطروح

وتبدأ رحلات صيد الطيور المهاجرة في مطروح خلال سبتمبر وتستمر حتى نهاية أكتوبر طبقا لـ«عطية الزعيري»، أحد هواة الصيد في مطروح، مشيرا إلى أن الصيد يعد موسما ثانويا ينتظرونه من العام للعام: «الجميع يصطاد، الشباب والكبار يصطادون، وتمر علينا أسراب الطيور المتنوعة، على مدار الموسم، حيث نبدأ الصيد يوميا عقب صلاة الفجر، ويستمر حتى غروب الشمس، ونصطاد من خلال الشباك التي ننصبها على أشجار الزيتون في الجناين، كما يصطاد البعض بالبنادق، ولذة الصيد أمتع من تناول لحم الطيور، حيث أنها هواية ومتعة لا يعرفها إلا الصيادين».

طهي طيور الصيد

وأضاف أنه يجرى طهي طيور الصيد بعدة طرق منها شي صغيرة الحجم على الحطب، كالشحيم والدبسي، حيث يتم وضعها بريشها على الفحم بعد صيدها حية وذبحها: «نقوم بشيها حتى تستوي جيدا، ونقوم بأكلها وهي من ألذ أنواع الطعام، طعم ممتاز وبها قيمة غذائية عالية، بينما الطيور الكبيرة القمري والسمان، يتم طهيها مع الأرز ويكون لها مذاق خاص، ويتجمع كل من بالجنينة على مائدة واحدة، ونقوم باستقبال الأصدقاء وعمل عزومات على الصيد، وهو موسم يلتقى فيه أبناء العم والأصدقاء يستمتعون بقضاء أوقات طيبة في الصيد والجلوس معا».