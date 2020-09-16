محافظ مطروح: بدء استخراج تصاريح صيد الطيور المهاجرة

صدّق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على السماح باستخراج تصاريح الصيد للمواطنين، بدءا من غد الخميس، استعدادًا لموسم صيد الطيور المهاجرة، الذى يبدأ في سبتمبر ويستمر حتى 15 نوفمبر من كل عام.

وقال طاهر السنينى، مدير إدارة البيئة، إن محافظة مطروح تبدأ فى إصدار تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة، بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، للصيد بالشباك والبندقية الخرطوش وفقًا للاشتراطات المنظمة لهذا الشأن، وطبقا للقرار رقم 146 لسنة 2020 لوزارة البيئة وللاشتراطات المنظمة لذلك.

وأضاف مدير إدارة البيئة أن الإدارة خاطبت جميع مراكز ومدن المحافظة، للبدء فى إصدار تراخيص الصيد، تمهيدا لقيام الأهالى بنصب الشباك فى الأماكن التي تقصدها الطيور المهاجرة.