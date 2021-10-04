إصابة 7 أشخاص بينهم أجانب في حادث تصادم بطريق رأس غارب

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم «ميكروباص»، بسيارة نقل بالكيلو 35 طريق «رأس غارب - الزعفرانة»، ما تسبب في انقلاب السيارة النقل وقطع الطريق، وجرى استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطار بوقوع حادث تصادم بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»، بين ميكروباص وسيارة نقل ثقيل، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 5 أجانب وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى رأي غارب المركزي.

وتسبب الحادث في تعطل حركة الطريق بعد انقلاب السيارة النقل بعرض الطريق، وانتقلت اللواء أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب إلى موقع الحادث، وتم الاستعانة بأوناش إحدى شركات البترول بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية لرفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

فيما أوضح مصدر أمني أن إدارة مرور البحر الأحمر انتقلت إلى موقع الحادث وأجرت تحويلة في الطريق حتى يتم الانتهاء من رفع آثار الحادث.