غلق 15 مركزا للدروس الخصوصية في حملات ببني سويف

تواصل الوحدات المحلية في محافظة بني سويف، مداهمة مراكز الدروس الخصوصية بالقرى والمدن ضمن حملات منع التجمعات، حرصا على سلامة الطلاب، في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تمكنت الحملات من غلق 15 مركزا للدروس الخصوصية خلال أسبوع بالقرى والمدن

غلق 8 مراكز للدروس الخصوصية بمركز سمسطا

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق 8 سناتر منها 5 مراكز دورس خصوصية بمدينة سمسطا و3 مراكز بقرية بدهل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر 3 مراكز للدروس الخصوصية ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

غلق 4 مراكز للدروس بمركز ومدينة بني سويف

وتمكنت عدة حملات تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي، من غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية على مدار أسبوع بالتعاون مع قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف.

وأكد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، أن هناك تكليفات لكل رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لشن حملات لغلق المراكز التعليمية، وإعداد تقرير يومي بالأعداد التي تم غلقها، لافتا إلى أن الحملة مستمرة لغلق أكبر عدد ممكن، وسيتم تكثيف الحملات لغلق كافة سناتر الدورس الخصوصية على مستوى المحافظة.

ووجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء المدن والمراكز والأجهزة التنفيذية إلى إغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية وشن حملات مفاجئة لتشميع تلك المراكز والكيانات التعليمية التي تعمل دون ترخيص، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وطالب محافظ بني سويف المواطنين بأهمية الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم وذويهم، مؤكداً أن النجاح في مجابهة تداعيات كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشدداً على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.