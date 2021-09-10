غلق 8 مراكز دروس خصوصية.. ومطبات صناعية في شوارع بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تنظيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق 8 «سناتر»، منها 5 مراكز دروس خصوصية بمدينة سمسطا و3 مراكز بقرية «بدهل».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحد من التجمعات في الأماكن المغلقة، مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

محافظ بني سويف يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية

وطالب محافظ بني سويف المواطنين بأهمية الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا أن النجاح في مجابهة تداعيات كورونا يتطلب التعاون من الجميع، مشددًا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، لافتًا إلى تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.

مطبات صناعية بشوارع بني سويف

وفي سياق آخر، أعلن المهندس ناصر فراج، مدير عام مديرية الطرق ببني سويف، عن البدء في إنشاء مطبات صناعية بعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية بمدينة بني سويف، التى تشهد كثافة فى حركة السيارات، وشملت شارعي «بني هارون ومحمد كمال»، مؤكدًا الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية القياسية عند تركيب المطبات ونوعيتها والمسافات البينية بينها ومراعاة التقاطعات والمحاور المرورية، فيما يجري إنشاء مطبات في بعض الأماكن الأخرى من الشوارع بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.