افتتاح مدرسة طاهر الخولى الابتدائية بدسوق بتكلفة 8 ملايين جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مدرسة طاهر الخولي الابتدائية، بقرية سنهور المدينة، بمركز دسوق، اليوم الإثنين، بتكلفة 8 ملايين و700 ألف جنيه، على مساحة 500 متراً، وتضم 31 فصلاً، مكونة من 4 طوابق وتضم معامل متنوعة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، وأطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم ووجه بالاستجابة بها.

تنفيذ اسبوع تهيئة للأطفال الجدد لاستقبال العام الدراسي

كما وجه محافظ كفرالشيخ، بتنفيذ أسبوع تهيئة للاطفال الجدد وسرعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وإقامة حجرة متعددة الأغراض والمصادر لممارسة الأنشطة المتعددة، وتفعيل ممارسة كافة الأنشطة الطلابية لجذب الطلاب للمدارس، وزيادة الارتباط بها، كما قرر ضم ممر ضيق بين المدرستين لتوسعة مدرسة طاهر الخولى الإبتدائية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً أن هناك إهتماما كبير بالعملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السبكي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الابنية التعليمية، ووفائي الشناوى، مدير المشروعات، والمهندس سمير عاشور، نائب مدير هيئة الابنية التعليمية فرع كفرالشيخ.