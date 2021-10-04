محمد العدل يدافع عن أزمة مروان بابلو: «ابتهال النقشبدني مش قرآن»

دافع المنتج محمد العدل عن مغني الراب مروان بابلو، بعد الأزمة التي تسبب فيها مغني الراب الفلسطيني عدي عباس المعروف بـ«شب جديد»، الذي كان يُشاركه في إحياء الحفل، حيث حرّف ابتهال «مولاي» للشيخ النقشبندي.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «أغنية لها مؤلف وملحن، ليست نصا مقدسا، عايزين نص في القانون جديد، ازدراء ابتهالات، مولاي إنى بابك ليست آية قرآنية ولا حديث نبوي، ارحموا نفسكم وارحمونا».

فيديو الأزمة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من الحفل، حيث قدّم «شب جديد» التحية لـ مروان بابلو، قال من خلاله: فيه ابتهال مشهور للشيخ النقشبندي اسمه مولاي إني بابك.. أنا بقى هقول مروان إني بابك، ما أثار حفيظة الجمهور الذي خرج في مناشدات بضرورة تدخل نقابة المهن الموسيقية بشأن الوقوف على تفاصيل هذه الأزمة واتخاذ إجراءات رادعة.

النقابة توقف مروان بابلو

وقررت النقابة وقف مروان بابلو، وقالت في بيانها، إن أحد الشباب تناول في الحفل ابتهالا دينيا ثابتا للشيخ النقشبندي، ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدي المصريين، مستهينا بهذا الدعاء بابتذال، وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة، وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.

اعتذار شب جديد عما ورد عنه بالحفل

وقد تصدر مغني الراب مروان بابلو، محرك البحث جوجل و مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، ولكن سرعان ماخرج المطرب شب جديد ليعتذر عن الأمر قائلا: «أولًا كل الشكر والتقدير للجمهور على الحفل.. ثانيًا أنا أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل وكل الحب والاحترام لأخوي مروان بابلو».