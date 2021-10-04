من هو «شب جديد» المطرب الفلسطيني.. صاحب أزمة تحريف ابتهال النقشبندي

تصدر شب جديد المطرب الفلسطيني، محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين، بعد الأزمة التي أثارها خلال مُشاركته إحياء حفل مغني الراب مروان بابلو، مساء يوم الجمعة الماضية.

شب جديد المطرب الفلسطيني، ظهر في مقطع فيديو مصور، وهو يوجه التحية لـ مروان بابلو، على خشبة المسرح، حيث قال: «فيه ابتهال مشهور للشيخ النقشبندي اسمه مولاي إني بابك.. أنا بقى هقول مروان إني بابك».

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن شب جديد المطرب الفلسطيني، وهم كالتالي:

- مطرب فلسطيني، اسمه الحقيقي عدي عباس، ومعروف إعلاميًا بـ شب جديد.

- من مواليد قرية كفر عقب في فلسطين.

- صعد نجم شب جديد بسرعة فائقة في مشهد الراب الفلسطيني جراء اختياراته الجدلية ومهاراته الواضحة.

- يتابعه عدد من الفنانين، منهم أحمد مالك، وسارة عبد الرحمن، وطارق صبري، وعلي قاسم.

- لديه 156 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

- تقدم باعتذار للجمهور المصري، بعد تحريف ابتهال النقشبندي، حيث قال: «أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل وكل الحب والاحترام لأخوي مروان بابلو.. واضح إني أسأت التقدير في العبارة اللي قلتها ولو أني كنت كنت أعرف إنه هالشيء حساس ومسيء لجمهوري المصري الحبيب كان مستحيل يطلع منى.. بتمنى إنكم ما تزعلوا مني.. نيتي كانت صافية والله ولي التوفيق.. ومروان مالوش دعوة خالص».

- أسس مع أصدقائه «بلاتنم»، وهي شركة تسجيل رقمية مستقلة مقرها في رام الله، فلسطين، وذلك بهدف دعم وتشجيع الفنانين في جميع أنحاء العالم العربي.