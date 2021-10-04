«هواوي» تستعد لطرح «لاب توب» جديد بمزايا تنافسية

تستعد شركة «هواوي» لأعمال المستهلك لطرح أحدث أجهزة الحاسب المحمولة، HUAWEI MateBook 14، والذي يحقق توازنا مثاليا بين التصميم والأداء بفضل شاشة العرض الكاملة المذهلة بدقة 2K، وقوة معالج Intel®️ Core ™️ من الجيل الحادي عشر، وتقنية الشحن فائق السرعة، إضافة إلى مميزات الجهاز الفائق المستقبلية، والتي تساعدك بأكثر من طريقة للترفيه عن نفسك أو إنجاز العمل بسلاسة.

ويتمتع حاسب HUAWEI MateBook 14، لاب توب، بذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة بسعة 16 جيجابايت و512 جيجابايت NVMe PCIe SSD، ما يوفر مساحة مناسبة للتخزين دون أي قلق، إلى جانب قراءة الملفات وحفظها وضغطها بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى العمل على العديد من المهام في نفس الوقت بشكل سلس وفعال.

أهم مزايا اللاب توب الجديد من «هواوي»

ومن أهم ما يتميز به الحاسب الجديد HUAWEI MateBook 14 إنه يتمتع بشاشة عرض كاملة مريحة للعين بدقة 2K، وتتميز بدعم متعدد اللمس مع دقة تبلغ 2160 × 1440 بكسل، ونسبة عالية من الشاشة إلى الجسم تبلغ 90%.

كما تدعم شاشة HUAWEI MateBook 14 أيضًا، إدخال اللمس متعدد النقاط، ما يتيح للمستخدمين التحكم في الحواسب المحمولة والتنقل فيها وتصفحها على غرار الهاتف الذكي مع دعم خاصية الشاشة الكاملة المذهلة الذي يساعد على التخلص من الوميض. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التقاط لقطات الشاشة سهلا كما كان دائما مع ميزة لقطة شاشة Finger Gesture الرائدة من هواوي.

خصائص بطارية الإصدار الجديد وتقنية شحن فائقة السرعة

وحرصت «هواوي» على دعم الحاسب الجديد بتقنية الشحن فائق السرعة Huawei Super Charge إلى جانب بطارية عالية السعة 56 وات، إضافة إلى إتاحة حلول إدارة الطاقة الذكية من «هواوي» لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد، بحيث يمكن للمستخدمين تركيز انتباههم على أهم أولوياتهم، ويعد عمر البطارية أيضًا جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم.

أما معالج الحاسب HUAWEI MateBook 14 فيقدم أداء قويا، وهو مدعوم بأحدث معالج Intel®️ Core ™️ من الجيل الحادي عشر.

وتم تصنيع معالج Intel®️ Core ™️ من الجيل الحادي عشر ليوفر أداءً أقوى، ما يتيح للمستخدمين إجراء حسابات معقدة والتعامل مع مهام متعددة بسهولة.

ومع الإمكانيات والقدرات الفائقة التي يتمتع بها جهاز HUAWEI MateBook 14 فإنك تستطيع عرض جهاز HUAWEI MatePad pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكيا على حاسب HUAWEI MateBook 14 المحمول للاستمتاع بالميزات الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسب المحمول الذي يأتي بثلاثة أوضاع؛ هي «انعكاس وتوسيع وتعاون»، والتي تمكن المستخدم من عكس شاشة حاسب HUAWEI MateBook 14 المحمول الخاصة بهم إلى شاشة الجهاز اللوحي الخاصة بهم، ما يسمح لهم بالعمل مباشرة على الملفات والتعليق على المستندات، أو الرسم على الحاسب المحمول الخاص بهم باستخدام قلم الجهاز اللوحي.

ويأتي الجهاز بخاصية التوسيع الذي يحول الجهاز اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، كما يتيح وضع التعاون المبتكر التفاعلات عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بسحب وإفلات بسيط!

ومع أحدث تقنيات هواوي Multi-screen Collaboration فإنه الأن تستطيع سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows وAndroid، ما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في الشاشات المتعددة. في إطار خاصية العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration.