شمس البارودي تتحدث عن سبب اعتزالها الفن.. في ذكري ميلادها الـ76

تحتفل اليوم الفنانة شمس البارودي بعيد ميلادها الـ 76، بعد أن قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة، وتعاونت مع كبار نجوم الفن خلال مشوارها الفني، ورغم أنها قدمت أدوار جريئة في بداية حياتها، إلا أنها قررت أن تعتزل الفن مؤخراً.

شمس البارودي تتحدث عن دورها في فيلم «حمام الملاطيلي»

وقالت البارودي في تصريحات لـ «الوطن»، «قدمت أدوار جريئة، وارتديت المايوه في أوائل العشرينات من عمري، مثل دوري في فيلم «حمام الملاطيلي»، وطلبت بعد الاعتزال عدم عرضه، ولكن المخرج صلاح أبوسيف الذي أخرج الفيلم أكد لي أنه باع نسخة الفيلم، ولم يكن له مطلق الحرية بتوقيت العرض».

«يا حبيبي يا رسول الله» تلك الكلمات الأولى التي تلفظت بها الفنانة شمس البارودي بعد قرار اعتزالها الفن، عندما كانت في العمرة، و شاهدت الرسول صلي الله عليه وسلم عند قبره كان ينظر إليها، ما جعلها ترتجف وتدخل في حالة من البكاء الشديد.

معلومات عن فيلم «حمام الملاطيلي»

يحكي الفيلم عن الشاب أحمد «محمد العربي» النازح من بلدته إلى القاهرة ليبحث عن عمل بجانب الدراسة، يتعرف على الفتاة نعيمه «شمس البارودي» التي تعمل بالأعمال المنافية للآداب، وتنشأ قصة حب بينهما وتأمل أن تعيش معه حياه نظيفة.

ويضطر أحمد إلي العمل والمبيت في حمام الملاطيلي بالجمالية، وهناك يقابل رؤوف الرسام الشاذ جنسيا «يوسف شعبان» ومجموعة من الشباب الضائع، ويزور أحمد المعلم صاحب الحمام «فايز حلاوة» في منزله لمرضه، وهناك يقابل زوجته «نعمت مختار» التي تقع معه في علاقة آثمة، في الوقت ذاته، تُقتل نعيمة، فيشعر أحمد بالذنب، ويقرر العودة إلي مدينته ليبدأ من جديد.

مُنع من الفيلم من العرض بسبب المضمون المخل بالآداب والمشاهد الخارجة، ومنعته الرقابة حتى التسعينيات إلى أن حذفت كثير من مشاهده ليعرض في السينما.