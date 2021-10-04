إحالة 128 موظفا للتحقيق في البحيرة لتغيبهم عن العمل دون إذن

نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت والدلنجات بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية مكثفة اليوم، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، للوقوف على مدى الإنضباط الإداري ومتابعة حركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بكافة أرجاء المحافظة، أسفرت عن إحالة 119 من العاملين بالمصالح الحكومية والمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل دون إذن.

كما أسفرت الحملة عن إحالة 9 من العاملين بالمصالح الحكومية والصحية بنطاق قرى «الربدان واورين ومحلة بشر بشبراخيت»، للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

حملات مكثفة علي المقاهي

وشنت الوحدات المحلية حملات على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت الحملات عن رفع 570 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 241 حالة بدمنهور كما تم إزالة 312 حالة إشغال وتحرير 9 محاضر متنوعة بكفر الدوار، ومصادرة ١١ شيشه بادكو، ورفع 17 حالة إشغال برشيد.

توجيهات بتكثيف الحملات

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة تكثيف تلك الحملات والمتابعة المستمرة بشتي القطاعات والمصالح لضمان توفير الخدمات للمواطنين المترددين عليها، كما وجه محافظ البحيرة باستمرار رفع الإشغالات بمدن المحافظة لتيسير الحركة المرورية، وكذلك الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع، والتصدي للمخالفين وإحالتهم للجهات المعنية.