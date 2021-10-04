مصرع سيدة سقطت من الطابق الأول بمنزلها في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الأول بمنزلها في قرية «ترويجي»، التابعة لمركز أبو المطامير في البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير باستقبال المستشفى المركزي جثة سيدة إثر سقوطها من الطابق الأول بمنزلها بقرية ترويجي التابعة لذات المركز وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «نورا عبد الرحمن»، 45 عاما وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي

كما لقيت سيدتان وطفل مصرعهما وأصيب 2 آخران في انقلاب سيارة ملاكي بترعة «زهرة البحرية»، التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت سابق، انتشلت قوات الحماية المدنية بمركز رشيد جثة شخص مجهول الهوية من مياه نهر النيل فرع رشيد، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب 4 أشخاص بجروح جراء مشاجرة بقرية محلة فرنوى مركز شبراخيت، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.