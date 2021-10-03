وزير الرياضة ومحافظ البحيرة يفتتحان نادي الصيد بعد تطويره

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي الصيد بوادي النطرون بعد تطويره، حيث أقيم ميدان رماية «تراب - إسكيت»، وملعب خماسي.

وقام الوزير ومحافظ البحيرة بافتتاح مجموعة من الصروح الرياضية بمراكز وادي النطرون وكوم حمادة وبدر وأبو المطامير ودمنهور، حيث أكد المحافظ وجود تنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير العديد من المنشآت الرياضية.

إنشاء 3 ميادين رماية

من جانبه، استمع وزير الشباب والرياضة إلى خطة مجلس إدارة نادي الرماية بشأن إنشاء 3 ميادين رماية خلال الأيام المقبلة، وذلك تمهيدا لإقامة بطولات دولية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للرماية.

نادي الصيد معتمد دوليا

يشار إلى أن نادي الصيد بمركز وادي النطرون أحد أندية الصيد بالخرطوش المعتمده دوليا، والذي أنشئ عام 1983، حيث يعتمد نشاطه الأساسي على الرماية، كما يضم مجموعة من الرماة واللاعبين ممن قاموا بتمثيل مصر في عدد من البطولات والمحافل الدولية.

استقبال وزير الشباب والرياضة

واستقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لافتتاح وتفقد عدد من المشاريع التي جرى تطويرها بنطاق عدد من المدن والمراكز، ويأتي ذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يذكر أن جولة الدكتور أشرف صبحي تستمر للساعة العاشرة مساء، حيث يتفقد عددا من مراكز الشباب، ويعقد لقاء حواريا بحضور 1000 شاب وفتاة بمجمع دمنهور الثقافي.