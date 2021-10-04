مشروعات طرق وكباري وتحلية مياه بسيناء خلال شهر سبتمبر (فيديو)

أصبحت شبه جزيرة سيناء محورا لإنجاز كثير من المشروعات، فخلال شهر سبتمبر 2021 فقط نٌفذ عدد منها لتنمية البنية التحتية بسيناء بهدف تقريب المسافات وتحقيق أقصى إفادة من الإمكانات المتاحة،

ورصد فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عددا من هذه المشروعات، ففيما يتعلق بتحلية مياه البحر تم افتتاح محطات تحلية مياه البحر بكل من:

- دهب.. بطاقة 15 ألف متر مكعب باليوم.

- نويبع.. بطاقة 15 ألف متر مكعب باليوم رأس سدر بطاقة 30 ألف متر مكعب باليوم.

محطات رفع المياه

وفيما يتعلق برفع المياه تم إنشاء الآتي:

- محطة رفع شادر عزام بطاقة 400 ألف متر مكعب باليوم لرفع المياه إلى المسار الجديد.

- محطة رفع السلام بطاقة 5.6 مليون متر مكعب باليوم لرفع المياه من المسار الجديد.

وفيما يتعلق بالطرق والكباري تم تشييد:

- نفق وطريق الشهيد أحمد حمدي 2، والذي يساهم في تقليل زمن عبور القناة ويربط سيناء بالوادي والدلتا.

- طريق الإسماعيلية العوجة والذي سيخدم 121 فدانا مخططا زراعتها بوسط سيناء.

كما تم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم والأضخم من نوعها، والتي ستساهم في استصلاح 456 ألف فدان في سيناء.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب في سيناء، وتضمن قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولى: حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة، وإخلاء بعض الأماكن، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة، وحظر حيازة أو إحراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام.