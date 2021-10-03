بسمة وهبة: «السيسي» و«السادات» هزما العدو ونجحا في استعادة سيناء

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات استطاع هزيمة العدو الإسرائيلي، وعبرت القوات المسلحة المصرية في عهده، قناة السويس وحطمت خط بارليف وكل الموانع الصعبة، بينما هزم الرئيس السيسي الجماعة الإرهابية وأفشل مخططاتها.

العبور من الإرهاب وتوحيد الجبهة الداخلية

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور»، أن الرئيس السيسي عبر نفق الإرهاب والتشكيك والتحريض والظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرةً إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات نجح في إعادة بناء الجبهة الداخلية وتوحيدها لهدف واحد هو الحرب واستعادة سيناء والالتفاف حول القوات المسلحة المصرية ودعمها في المعركة، وهو ما كرره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث خلق جبهة قوية ومترابطة هدفها إنهاء الفوضى والإرهاب.

قدرة كبيرة على اتخاذ القرارات

وتابعت: «الرئيس السادات كان يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة في ملفات كثيرة جدا مثل العبور والإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأطراف الدولية والإقليمية التي كانت تحاول عزل مصر وتسرق دورها، وهو ما تكرر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكل أكبر، لأنه اتخذ أكثر القرارات شجاعة ووضع نصب عينيه مصلحة هذا البلد التي كان عنده فوق كل اعتبار».

إصلاحات في كل المجالات

وأكدت «وهبة»، أن مصر شهدت في عصر الرئيس السيسي إصلاحات في كل المجالات، وواجهت كل المخططات التي كانت تستهدف عزل مصر وسرقة دورها الإقليمي، كما ظهر التشابه بين الزعيمين في تصريحات الرئيس السيسي الذي قال إن السادات كان بطلا امتلك شجاعة اتخاذ القرار ورؤية المستقبل وستظل سيرته ملهمة لكل الأجيال القادمة.

ولفتت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بكل فخر وإعجاب عن قدرة الزعيم الراحل أنور السادات على ضبط أعصابه وإدارة الحرب بكفاءة عالية.