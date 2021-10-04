النواب يوافق على قرار جمهوري باتخاذ تدابير لمواجهة الإرهاب في سيناء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب في سيناء.

وتضمن قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولى: حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة، وإخلاء بعض الأماكن، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة، وحظر حيازة أو إحراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار، أن يفرض حظر التجوال في المناطق التي يحددها وزير الدفاع، بينما تضمنت المادة الثالثة، بأن تتولى القوات المسلحة والشرطة المدنية، تنفيذ التدابير المشار إليها لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، لحماية الأمن وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة، على أن يصدر وزير الدفاع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن، أما المادة الخامسة فتنص على أن ينشر قرار رئيس الجمورية في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولمدة 6 أشهر.