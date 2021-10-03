«الوزراء»: طفرة كبيرة في دعم أهالي سيناء والقناة بالغاز

كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء اليوم عن أن هناك طفرة غير مسبوقة فى دعم أهالى سيناء ومدن القناة بخطوط الغاز الطبيعى والمشروعات البترولية، التى نفّذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، حتى سبتمبر 2021، مقارنة بيونيو 2014، حيث زادت أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة بنسبة 188.4%، لتصل إلى 2928.5كم، مقارنة بـ1015.4كم، فضلاً عن زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بنسبة 145.8%، لتصل إلى 59 محطة، مقارنة بـ24 محطة.

كما زاد عدد المنشآت التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها بنسبة 82.9%، حيث سجّلت 1931 منشأة، مقارنة بـ1056 منشأة، فى حين زاد عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها بنسبة 52.6%، حيث بلغت 585.7 ألف وحدة، مقارنة بـ383.7 ألف وحدة، وذلك حتى سبتمبر 2021، مقارنة بيونيو 2014.

وذكر التقرير أهم المشروعات البترولية المنفّذة بمنطقة القناة وسيناء، لافتاً إلى مشروع حقل ظهر الذى وصلت تكلفة مراحله إلى نحو 15.6 مليار دولار، بقدرة إنتاجية تبلغ أكثر من 3 مليارات قدم3/ يوم، وإنشاء مستودعات التخزين، حيث تم إنشاء 17 مستودعاً للمنتجات البترولية بالسويس بسعة إجمالية تبلغ نحو 193 ألف م3، بالإضافة إلى إنشاء 4 مستودعات للسولار بالسويس بسعة إجمالية تبلغ نحو 160 ألف م3.

وشملت المشروعات أيضاً مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 7.5 مليار دولار.