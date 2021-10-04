الاتحاد الأوروبي: اضفنا 5 مليارات دولار لدعم العمل المناخي

شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية رفع مستوى الدعم في ما يخص تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا ضرورة حتمية بالتوازي مع إجراءات مواجهة المناخ وزيادة الطموح لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها، من خلال قيام الدول المتقدمة بالتزاماتها بحشد التمويل بقيمة 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030 لدعم العمل المناخي في البلدان النامية، وسد الفجوة قبل أن ننتقل إلى هدف مالي آخر، ونحتاج لمزيد من التعاون لاتخاذ اجراءات ملموسة.

وزيرة البيئة: نطالب الدول المتقدمة بدعم البلدان النامية لمواجهة التغيرات المناخية

وأشارت " فؤاد" خلال المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، منذ قليل ،إلى جهود مصر لمواجهة التحديات المائية حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا أكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقة بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون م٣ لزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان كأحد المشروعات الكبرى المنفذة للحد من التلوث واتاحة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية على أهمية ملف صون التنوع البيولوجي واهتمام مصر الكبير به، فمن خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 تم الاتفاق على خطة طموحة للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وتم الانتهاء من مسودتها ليتم مناقشتها خلال COP26 الذي ستتسلم رئاسته الصين من مصر خلال أيام، مشيرة إلى الترابط الواضح بين تحديات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مما استدعى مصر خلال COP14 لإعلان المبادرة العالمية للربط بين مسار الاتفاقيات الثلاث بالعمل بنهج موحد ومتكامل وتطبيق هذا النهج على منطقة المتوسط.

ومن جانبه، أكد فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي للصفقة الخضراء على ضرورة الإسراع بمواجهة التحديات التي تواجه منطقة المتوسط وخاصة تغير المناخ الذي يؤثر بشكل واضح على النظم البيئية، مشير لأهمية هذا الاجتماع في أعمال مؤتمري المناخ COP 26 & 27، واتاحة الفرصة لإعلان آليات التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية.

الاتحاد الأوروبي: إضافة ٥ مليار دولار لدعم العمل المناخي

وأشار " تيمرمانس" إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم حزم شاملة لخفض الانبعاثات بحلول عام ٢٠٣٠، وتقديم جيل من صناع القرار القادرين على تولي المهمة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، ووضع إطار طموح لمساعدة الانظمة المختلفة على التقدم الاقتصادي، كما قررنا إضافة ٥ مليار دولار الى حزمتنا لدعم العمل المناخي ونطالب الدول الصناعية للقيام بالتزاماتها في خفض الانبعاثات والتحول للاقتصاد الأخضر.

يذكر أن المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حضره وزيري البيئة المصري والأردني ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط وممثلين عن دول الاتحاد