إصابة 65 في «إعصار شاهين» في جنوب إيران

أصيب 65 شخصا، أمس السبت، جراء «إعصار شاهين» الذي ضرب محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وأغلقت 3 محاور من الطرق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، مساء أمس السبت، إن 13 شخصا أصيبوا جراء الإعصار في ميناء «تشابهار» جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، كما أسفر الإعصار عن انقلاب قاربين لصيادي سمك ما أدى إلى فقدان 5 بحارة.

وكان المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي، أشار ظهر أمس السبت، إلى أن 52 شخصا راجعوا المراكز الطبية في مناطق اجتاحها الإعصار، بينهم 3 رقدوا في المراكز الطبية.

مسؤول إيراني: غالبية الإصابات تتعلق بالعيون وأمراض التنفس والقلب

وأوضح «خالدي»، أن غالبية الإصابات تتعلق بالعيون وأمراض التنفس والقلب، مؤكدا أن المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.

ووصل الإعصار إلى «تشابهار» بعد هطول الأمطار في المنطقة فجر أمس السبت، فيما قال المدير العام لشؤون الشحن والنقل في جنوبي المحافظة الإيرانية، جلال الدين قادري، إن طريق ريمدان الحدودي ومفترق طرق نجور-بريس وطريق سماج-سندها، أغلقت حتى إشعار آخر.

وكانت «هيئة الطيران المدني» في سلطنة عمان، أعلنت في وقت سابق، أن مركز «إعصار شاهين» يبعد عن محافظة مسقط بحوالي 130 كيلو متر.

Now, footage from Uday Valley, Oman pic.twitter.com/IP1ekxIjt9 — INTELSky (@Intel_Sky) October 2, 2021

زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب المحيط الهندي

في سياق آخر، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، المحيط الهندي، وقالت «هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 1153 كيلومترا شمال شرقي مدينة هيتادو جنوب جمهورية جزر المالديف، فيما لم يبلغ عن وقوع موجات المد العاتية «تسونامي».