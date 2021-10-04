كيفية احتساب ضريبة الدخل وأماكن سداد ضرائب اليوتيوب والبلوجر

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، كيفية احتساب ضريبة الدخل، وأماكن سداد ضرائب اليوتيوبر والبلوجر، بعد صدور قرارها بفرض ضرائب التجارة الإلكترونية واليوتيوبر والبلوجرز، متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

أماكن سداد ضرائب اليوتيوب والبلوجر

أوضحت الضرائب، أن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريًا أو غير تجاري «أنشطة المهن الحرة» تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005، ويتوجب عليها التسجيل في مصلحة الضرائب، وتقديم أقراراها الضريبي عن إيراداتها، اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

وأشارت الضرائب، أن «البلوجرز، اليوتيوبرز» عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، ثم التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال أثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

كيفية احتساب ضريبة الدخل لليوتيوب والبلوجر

وكشفت المصلحة، عن كيفية احتساب ضريبة الدخل لليوتيبور والبلوجرز، قائلة إن الأشخاص التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع و شراء المنتجات والخدمات أو نشاط صناعة المحتوى على المواقع الإلكترونية مثل «اليوتيوبرز والبلوجرز»، يمكنها حساب ضريبة الدخل الخاصة بيهم وفقا لنسب الضريبة المتصاعدة الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته والتي وردت بالجدول على النحو التالي:

ونوهت الضرائب، أنه بالنسبة للشركات والأفراد التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية، يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10%.

وأوضحت الضرائب، أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.